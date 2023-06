Requalificação da igreja de Alcanede com apoio reforçado

Câmara de Santarém vai atribuir mais 50 mil euros para a empreitada de consolidação estrutural da igreja matriz de Alcanede.

A Câmara Municipal de Santarém vai reforçar em 50 mil euros o apoio financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Purificação de Alcanede destinado a custear as obras de requalificação e consolidação estrutural da igreja matriz de Alcanede tendo em conta o acréscimo de custos provocado pelos vestígios arqueológicos encontrados no local.

O município refere “a quantidade densa de vestígios osteológicos humanos, além do espólio, ligado ao rito funerário, como terços, crucifixos e moedas, que obrigam a um estudo aprofundado e rigoroso do registo arqueológico e que retrata um marco único da arqueologia portuguesa”.

Além da conservação da igreja e zona envolvente a requalificação, iniciada em 2022, pretende salvaguardar o património ali existente.