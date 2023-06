Santarém candidata-se ao programa Bairros Comerciais Digitais

A candidatura é promovida pela Câmara de Santarém e Associação Comercial Empresarial e Serviços e visa introduzir tecnologia nas empresas e espaço público no centro histórico da cidade.

A Associação Comercial Empresarial e Serviços dos Concelhos de Santarém, Almeirim, Alpiarça, Benavente, Cartaxo e Chamusca (ACES) vai contar com um apoio de 40 mil euros por parte da Câmara de Santarém para financiar os custos associados à recolha e tratamento de elementos para a apresentação de candidatura ao programa Bairros Comerciais Digitais.

A candidatura é promovida pela Câmara de Santarém e a ACES e visa introduzir tecnologia nas empresas e espaço público no centro histórico da cidade. Trata-se de um programa financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que pretende contribuir para a dinamização dos sectores do comércio e dos serviços propondo-se apoiar a criação destes Bairros Digitais através de aplicações e investimentos em tecnologia digital.