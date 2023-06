VFX despediu-se de João Miguel Perdigão

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O aficionado, tertuliano e enólogo João Miguel Perdigão morreu no domingo, 28 de Maio, aos 59 anos. Era um rosto muito acarinhado em Vila Franca de Xira e ligado ao movimento tertuliano e tauromáquico da cidade. Dono de uma loja de vinhos em Vila Franca de Xira o enólogo morreu na sequência de complicações de saúde associadas a um Acidente Vascular Cerebral. João Miguel Perdigão, membro da tertúlia “O Natural”, foi também um dos rostos envolvidos na génese do que viria a ser a Associação de Tertúlias Tauromáquicas do concelho de VFX.