Carro cai na Vala Real em Salvaterra de Magos e condutor morre

Rogério Lopes, imigrante brasileiro de 40 anos, perdeu a vida num despiste junto ao Paul de Magos.

Rogério Lopes, de 40 anos, de nacionalidade brasileira, morreu na quinta-feira, 1 de Junho, na sequência do despiste da viatura que conduzia e que ficou submersa na Vala Real, junto ao Paul de Magos, em Salvaterra de Magos, disse fonte da Protecção Civil. O alerta foi dado por Tiago Pereira, de Foros de Salvaterra, que seguia no carro com a companheira para ir pôr os filhos ao infantário e à escola quando olhou para o lado e viu uma viatura capotada na Vala Real tendo aguardado no local pela chegada dos meios de socorro.

Tiago Pereira afirmou a O MIRANTE que foi um caso de “sorte” ter dado pelo automóvel na vala pois tem o hábito de olhar para o local por ser um sítio habitualmente frequentado por pescadores. Trata-se de uma estrada de campo que serve como atalho e há marcas de despiste, o que leva a crer que o condutor perdeu o controlo da viatura. Ao que apurámos, a vítima trabalhava na construção civil. As cerimónias fúnebres realizaram-se na manhã de sábado, 3 de Junho, em Azambuja, onde foi sepultado no cemitério local.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta para o acidente foi dado às 07h46 tendo estado no local 22 operacionais e oito viaturas da corporação de bombeiros de Salvaterra de Magos, incluindo mergulhadores. No local estiveram ainda a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém, elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR e uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), para dar apoio aos familiares da vítima, disse a fonte.