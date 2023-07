Participar na tourada sem ser convidado

A corrida de toiros que encheu a Monumental Celestino Graça, em Santarém, na tarde de 10 de Junho teve momentos empolgantes como aquele em que dois activistas anti-taurinos saltaram para a arena sendo removidos ao colo por alguns populares e participantes na corrida. A manifestação de protesto foi do Vegan Strike Group, que na sua página no Facebook diz que “Santarém é uma das duas cidades portuguesas conhecidas pelos horríficos eventos envolvendo touros e cavalos”. E acrescenta: “A outra cidade é Vila Franca de Xira, conhecida pelas largadas de touros, mas também touradas”. Será que no Colete Encarnado vai haver mais?.