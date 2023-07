Festa dos Tabuleiros vista por Nini Ferreira na Biblioteca de Tomar

Para assinalar os 25 anos da morte de Nini Ferreira, figura incontornável de Tomar, a biblioteca municipal inaugurou uma exposição sobre a Festa dos Tabuleiros a partir do seu espólio.

Foi inaugurada na manhã de segunda-feira, 5 de Maio, a exposição “A Festa dos Tabuleiros sob o olhar de Nini Ferreira” na Biblioteca Municipal de Tomar. Figura incontornável na defesa do rio Nabão e das tradições tomarenses, Fernando de Araújo Ferreira (Nini Ferreira) foi uma das personalidades mais importantes na fixação das regras que regem a participação nos cortejos da festa maior do concelho.

A exposição tem como objectivo destacar o certame, assim como evocar Nini Ferreira nos 25 anos da sua morte. Nascido em Tomar a 29 de outubro de 1912, Nini Ferreira faleceu na cidade templária a 6 de Novembro de 1998. Farmacêutico de profissão deixou uma marca importante na vida de Tomar ao longo do séc. XX, onde foi ecologista, escritor, jornalista e poeta. Os seus escritos são indispensáveis para se conhecer a História e as tradições de Tomar.

A exposição foi criada a partir do espólio do autor, de que a biblioteca municipal é guardiã, permitindo um olhar bem documentado sobre a forma como a Festa dos Tabuleiros e a sua percepção pública foram evoluindo ao longo do século passado, criando condições para que hoje possa estar classificada como Património Cultural Imaterial de Portugal. A exposição está patente no átrio da biblioteca até ao final do mês de Agosto.