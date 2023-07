Festas de Vialonga em Tomar vão animar o Verão

Festas em Vialonga, na freguesia de Olalhas, decorrem entre 23 e 25 de Junho.

As Festas de Vialonga, na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar, estão a chegar e prometem animar o Verão. Nos dias 23, 24 e 25 de Junho, o evento vai contar com animação, surpresas e uma programação repleta de entretenimento para todos os participantes.

A abertura do certame decorre na sexta-feira, 23 de Junho, às 19h00, com a inauguração de um restaurante. Às 23h30, a Banda T vai subir a palco para animar a noite, seguida da actuação do DJ T-ag. No segundo dia de festa a diversão começa mais cedo, às 16h30, com a apresentação das Concertinas de Dornes, que prometem trazer um toque tradicional e animado ao evento. Às 23h30, a banda Pack7 sobe ao palco para agitar o público com seu repertório eclético e contagiante. E para manter a energia em alta, o DJ Hugo Rafael assume as honras da casa a partir das três horas da madrugada. No último dia das festas, as actividades foram pensadas para envolver toda a família. A partir das 14h00, os participantes vão poder desfrutar de insufláveis. Às 15h30 há uma missa seguida de procissão e às 17h00 há um momento de pinturas faciais. A partir das 23h00, a banda Brysas encerrará as festividades com um espectáculo vibrante e contagiante.