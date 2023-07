“João d’Aldeia, o Poeta” com mais duas apresentações no Vale de Santarém

A Associação Cultural Vale de Santarém-Identidade e Memória vai apresentar em mais duas datas a peça de teatro "João d'Aldeia, o Poeta", que estreou no dia 25 de Março. As novas datas agora anunciadas são 16 de Junho (21h00) e 18 de Junho (18h00), com os espectáculos a terem lugar novamente nas instalações da Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém.

O texto e a encenação são da responsabilidade de José Ramos, com base no livro “João d’Aldeia, Poeta do Vale de Santarém”, da autoria de Victor Manuel Pinto da Rocha, falecido em 2020. A peça conta com um vasto elenco, composto por pessoas do Vale de Santarém, Santarém e outras localidades, envolvendo actores, cantadores, músicos e elementos da parte técnica.

A associação refere que depois de ter sido possível obter o espólio poético de João António da Silva Nogueira (1879-1961) - o Poeta João d’Aldeia - que foi doado ao Vale de Santarém pelas suas netas, e conseguida a edição do livro, através da Junta de Freguesia do Vale de Santarém, a peça visa “contribuir para dar a conhecer a vida e a obra desse poeta que, durante décadas, foi esquecido”.

Para 24 de Junho, pelas 16h00, está agendado o lançamento do primeiro livro da criação poética de João d’Aldeia, com o título “Versos por um Poeta de... Papel Pardo”. A sessão vai decorrer na Junta de Freguesia do Vale de Santarém. Na mesma tarde e local será também apresentada a terceira edição do livro de Pinto da Rocha, “João d’Aldeia, Poeta do Vale de Santarém”, com edição da Junta de Freguesia do Vale de Santarém.