Associação de muay thai renova uso do pavilhão da Castanheira

O município de Vila Franca de Xira assinou, a 29 de Maio, um contrato de comodato com a ZFortes - Associação Desportiva e Cultural Tailandesa de Muay Thai, sediada na Castanheira do Ribatejo. Em causa está a renovação da cedência e disponibilização, a título gratuito, do pavilhão multiusos localizado no bairro PER (Plano Especial de Realojamento) da Castanheira do Ribatejo. O contrato de comodato terá a vigência de cinco anos, renovável por períodos sucessivos de dois anos e visa apoiar as actividades da ZFortes, escola de kickboxing e muay thai que acolhe mais de duas centenas de atletas.