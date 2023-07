Basquetebol sénior feminino de regresso ao Forte da Casa

Equipa sénior feminina do União Desportiva e Cultural do Forte vai participar na 2ª divisão nacional, a partir de Setembro.

A equipa de basquetebol sénior feminina está de regresso ao União Desportiva e Cultural do Forte, no Forte da Casa. A equipa já está a participar na taça nacional. Nas palavras do treinador Fernando Gomes esta competição permitiu dar experiência às jogadoras da categoria sub18, que nunca disputaram uma prova nacional, e fazer regressar algumas atletas que tinham feito parte do último grupo que competiu em seniores na época 2018/19. “Estes cinco meses de treino e competição anteciparam a preparação para a entrada no campeonato nacional da 2ª divisão a partir de Setembro deste ano”, explica o técnico.