Clube de Ginástica de Torres Novas com pódio em Anadia

O Clube de Ginástica de Torres Novas participou com 24 ginastas da formação no Encontro Nacional de Benjamins e no Campeonato Nacional de Infantis, que se disputou no Centro de Alto Rendimento da Anadia, merecendo destaque o segundo lugar da equipa de benjamins na prova de Ginástica Artística Masculina. Os ginastas foram acompanhados pelos treinadores da formação Carolina Serra e Roberto Mota e pelo director técnico Diogo Soares.