Manuel Dias dominou nacional de decatlo

Atleta do União de Tomar brilhou nos Campeonatos Nacionais de Provas Combinadas em atletismo e conquistou novamente o título.

Manuel Dias, do União de Tomar, sagrou-se campeão nacional de provas combinadas em atletismo, competição que decorreu em Beja, na pista Fernando Mamede, numa organização da Federação Portuguesa de Atletismo. O atleta ribatejano, que conquistou o seu segundo título, somou 7242 pontos, deixando para trás Guilherme Almeida (Jardim da Serra) e João Oliveira (Núcleo do Laranjeiro), que completaram o pódio.

Os atletas inscritos competem num programa de dois dias, que inclui as seguintes modalidades: 100 metros rasos; salto em comprimento; lançamento de peso; salto em altura, 400 metros; 110 metros barreiras; lançamento de disco; salto com vara e lançamento de dardo em 1.500 metros.