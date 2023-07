Piscina de Abrantes ao ar livre já entrou em funcionamento

A Piscina Municipal ao ar livre, na Cidade Desportiva, em Abrantes, reabriu na quarta-feira, 14 de Junho, para mais uma época balnear que se prolonga até 10 de Setembro. A piscina vai funcionar de terça-feira a domingo, com horário ininterrupto das 09h30 às 19h30, encerrando às segundas-feiras. As entradas são gratuitas até aos cinco anos e para o dia inteiro a taxa para crianças dos seis aos 12 anos é de 1,87 euros dos 13 aos 17 anos de 2,78 euros, e para maiores de 18 anos de 3,68 euros. Por cada meio-dia são praticados os seguintes valores: 1,24 euros (6 aos 12 anos), 2,17euros (13 aos 17 anos) e 2,45 euros (maiores de 18 anos). As crianças menores de 10 anos deverão ser acompanhadas por adultos.

A Câmara de Abrantes alerta em comunicado para a necessidade de cumprimento das normas de utilização da Piscina Municipal de Abrantes, nomeadamente a preservação de todos os equipamentos existentes; usar vestuário adequado (calção ou fato-de-banho); passar pelo duche antes de entrar na piscina; utilizar as zonas verdes para lazer (comer e beber); utilizar sempre o lava-pés ao entrar na zona de banho e não colocar em perigo a segurança dos outros utilizadores.