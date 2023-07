“Taça de Ourém” consagrou campeões em Caxarias

O pavilhão Gimnodesportivo de Caxarias foi palco das emocionantes finais da segunda edição da “Taça de Ourém”, torneio de futsal que contou com a participação de quatro equipas do concelho, nomeadamente Gruder, o Centro Desportivo, Social e Cultural de Cercal, Vales e Ninho, a Juventude Ouriense e Associação de Cultura e Desporto de Vale Travesso. As equipas mediram forças nas categorias de Veteranos, Seniores Femininos e Seniores Masculinos.

O torneio, organizado pela Associação de Cultura e Desporto de Vale Travesso, decorreu ao longo de três dias intensos de competição (20 e 27 de Maio e 3 de Junho). Na categoria de veteranos o vencedor foi o Centro Desportivo, Social e Cultural de Cercal, Vales e Ninho, que também venceu a categoria seniores femininos. Nos séniores masculinos o prémio para o primeiro lugar do pódio foi entregue ao Gruder - Grupo Desportivo da Ribeira do Fárrio.