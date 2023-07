Thomar Honoris participou em prova que juntou melhores arqueiros do mundo

A Associação Thomar Honoris participou no “Traditional Archery Internacional Tournment” e respectiva Rota dos Castelos com a sua Academia de Arco Histórico Thomar. A prova internacional organizada em Óbidos, que juntou várias nacionalidades com os melhores arqueiros históricos e tradicionais do mundo, em categorias como o “longbow” inglês ou a besta histórica. A Thomar Honoris participou na prova com cinco atletas. Em termos classificativos, Filipe Martins conseguiu o segundo lugar na categoria “Historical longbow”, e Eugénio Moura e Gonçalo Graça, na mesma categoria, o 8.º e 15.º, respectivamente. O atleta Santiago Martins em “Historical Longbow Mancebos”, conquistou o segundo lugar da tabela. João Oliveira, na categoria de MC sénior besta, arrancou um quarto lugar na primeira vez em que participou.