AIP instala painéis solares para reduzir consumo de energia eléctrica

A Associação Industrial Portuguesa (AIP) prevê ter instalada e em funcionamento até Agosto, a primeira fase da Unidade de Produção para Auto-Consumo de energia solar foto voltaica com 95.22 KWh. Para tal será feito o aproveitamento das coberturas das suas instalações na Praça das Indústrias, em Lisboa, com a montagem de 174 painéis solares.

A instalação vai ter uma produção anual estimada de 240MWh de energia verde e uma redução nas emissões de 86 753 kgCO2 e, cobrindo de cerca de 38% do consumo anual de energia eléctrica da AIP, o que contribui para a redução da factura energética.