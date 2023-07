Aprovada transferência de competências na Saúde em Ourém

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na reunião de executivo extraordinária de segunda-feira, 12 de Junho, o auto de transferência no sector da Saúde no concelho. Com esta deliberação, que vai ser submetida à Assembleia Municipal de Ourém, torna competência municipal os “assistentes operacionais afectos aos estabelecimentos de saúde do concelho”, a frota automóvel afecta a estes, assim como a “manutenção e gestão dos edifícios afectos” à Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Ourém.

“Esta transferência de competências, com efeitos a partir de 1 de Setembro, não contempla a colocação e gestão de médicos de medicina geral e familiar nas unidades de saúde de Ourém, responsabilidade que continua a caber ao Ministério da Saúde”, explica a autarquia.