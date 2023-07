Arraial Popular do Lar de São João no Cartaxo

O conjunto, Os Charruas e a Marcha Popular da Misericórdia do Cartaxo, animam o Arraial do Lar de S. João, na noite de 23 de Junho, a partir da 19h00, que inclui também um jantar. As reservas de mesas, podem ser feitas através do telefone 243700730.