Avenida encerrada até dia 27 para picariódromo

A Avenida 25 de Abril, em Almeirim, encerrou ao trânsito na terça-feira, 13 de Junho, e vai estar fechada até 27 de Junho. A avenida via servir de picariódromo, como lhe chama a câmara, ou seja o recinto das picarias, que vão animar as festas da cidade, que decorrem entre os dias 17 e 25. As picarias vão decorrer nos dias 17, 18, 21, 23 e 24, sempre a partir das 24h00.