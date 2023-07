Câmara do Sardoal apoia tarifário de duas IPSS do concelho

O executivo municipal do Sardoal aprovou, por unanimidade, um apoio ao tarifário da Tejo Ambiente à Santa Casa da Misericórdia local e à Associação de Apoio Domiciliário de Alcaravela (ADA). A Misericórdia vai receber 1.750 euros mensais e 250 euros por mês à ADA. O presidente do município, Miguel Borges (PSD), explicou que o apoio surge tendo em conta o reconhecimento do papel relevante das duas Instituições Particulares de Solidariedade Social e sabendo da frágil situação financeira das instituições. Patrícia Rei acrescentou que “o tarifário da Tejo Ambiente prevê a possibilidade de tarifas mais agradáveis para estas instituições desde que os municípios paguem a diferença entre a tarifa normal (não doméstico) e as tarifas especiais para instituições”, disse a vereadora social-democrata.

A autarca esclareceu que o apoio significa um encargo financeiro para o município de cerca de dois mil euros mensais tendo em conta os históricos de consumo. Os vereadores da oposição reconhecem o papel fundamental das IPSS, “que funcionam em condições normalmente desfavoráveis, sempre difíceis”. Os autarcas socialistas consideram que a Tejo Ambiente, empresa intermunicipal responsável pela água, saneamento e resíduos sólidos urbanos em seis concelhos do Médio Tejo, incluindo o Sardoal, “não tem em conta a questão social”. Pedro Duque defende que a empresa intermunicipal deverá ter um papel social.