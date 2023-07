Fundação José Saramago organiza visita inclusiva em Azinhaga

A Fundação José Saramago vai organizar uma visita guiada em Língua Gestual Portuguesa à delegação da fundação em Azinhaga, no concelho da Golegã. A delegação localiza-se numa antiga escola primária e transporta quem a visita para as histórias e memórias sobre José Saramago enquanto criança na sua aldeia-natal. A iniciativa vai ocorrer no sábado, 17 de Junho, às 11h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail azinhaga@josesaramago.org. O visitante poderá encontrar a recriação da casa dos avós do escritor, Josefa e Jerónimo, e no percurso da exposição estão diversas referências ao tempo de “As Pequenas Memórias”, livro em destaque nesse espaço.