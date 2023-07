Ourém apoia instituições na aquisição de veículos elétricos

O executivo da Câmara Municipal de Ourém aprovou, na última reunião camarária, dois protocolos com Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, com vista à atribuição de apoios que visam financiar a aquisição de viaturas eléctricas, para utilização nos serviços prestados pelas instituições.

O município vai co-financiar o Centro Social de Casal dos Bernardos para a aquisição de uma viatura eléctrica em concordância com a candidatura “TO 1.1 Mobilidade Verde – Aquisição de Viaturas Elétricas para SAD” financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A câmara aprovou atribuir um apoio financeiro até ao montante de 7.677.53 euros, correspondente a 50% do valor não comparticipado, a realizar pela entidade no âmbito da despesa. A autarquia também vai apoiar o Centro Social e Paroquial São João Baptista para a aquisição de uma viatura eléctrica de acordo com a mesma candidatura. O apoio financeiro atribuído é até ao montante 2.478.14 euros, correspondente a 50 % do valor não comparticipado a realizar pela entidade.