Ourém financia construção da Capela Mortuária de São Jorge

A última reunião da câmara municipal aprovou um protocolo de colaboração entre o município de Ourém e a União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais com vista à atribuição de um apoio que visa financiar os encargos decorrentes do investimento da “Construção da Capela Mortuária de São Jorge”. O documento prevê um apoio financeiro até ao montante de 105.233,64 euros, correspondente a 75 % do valor total previsto realizar pela entidade no âmbito do investimento realizado na obra.