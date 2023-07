Rua de São Domingos em Aldeia Nova vai ser alargada

A rua de São Domingos, em Aldeia Nova, na União das Freguesias de Gondemaria e Olival, vai ser alargada, depois do executivo municipal de Ourém ter aprovado um protocolo com vista ao financiamento dos encargos decorrentes das obras de alargamento. A autarquia afirma que tem vindo a ser desenvolvido um trabalho em conjunto com os proprietários envolvidos, tendo já chegado a acordo com dois dos três para resolver definitivamente o problema estrutural que passará pela demolição do edificado existente, alargamento e cedência ao espaço público para a sua valorização. “É um apoio financeiro para garantir a viabilidade dos trabalhos previstos, mas sobretudo, pela virtude de resolver mais um problema que estava eternizado no concelho e que finalmente terá o seu fim”, referiu o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

O apoio é superior a 100 mil euros. “Em nome da câmara municipal é justo agradecer toda a colaboração dos privados envolvidos neste processo porque sem a sua disponibilidade e contributo não era possível este desfecho, sendo que também aguardamos que os restantes ainda em processo de acordo de cedência possam também acompanhar este gesto de modo a valorizar o bem e o espaço colectivo”, concluiu Luís Albuquerque.