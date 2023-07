Torres Novas reforça estacionamento para utentes da Loja do Cidadão

Atendimento semanal na Loja do Cidadão de Torres Novas é superior a 700 utentes. Município avança com medidas para criar mais soluções de estacionamento junto ao Convento do Carmo.

A Loja do Cidadão em Torres Novas entrou em funcionamento a 22 de Maio e, segundo dados divulgados pelo presidente do município, Pedro Ferreira, estão a ser atendidos, em média, mais de 700 utentes por semana. O balanço é positivo mas a afluência ao Convento do Carmo veio evidenciar a fraca oferta de estacionamento naquela zona da cidade, que está a levar a Câmara de Torres Novas a tomar medidas para aumentar a oferta através da maior rotatividade.

Segundo explicou o vereador João Trindade, na última reunião do executivo, os lugares de estacionamento em frente à Loja do Cidadão, localizada no edifício B do Convento do Carmo, vão passar a ser de utilização temporária e em exclusivo para os cidadãos que se dirijam àqueles serviços. Outra mudança, que estará para breve, será a “limitação horária de estacionamento”, entre o Convento do Carmo e a Escola Prática de Polícia (EPP), onde os lugares disponíveis são, na sua maioria, utilizados por alunos da EPP. Nesse sentido, adiantou João Trindade, o município vai “tentar” criar um espaço adicional onde os alunos possam estacionar as suas viaturas particulares e, em simultâneo, vai começar a ser colocada informação nos veículos a anunciar acções de fiscalização da PSP com “intuito de sensibilizar as pessoas para o cumprimento das indicações horárias”.

A Loja do Cidadão funciona durante os dias úteis e dispõe de serviços da Autoridade Tributária, Instituto dos Registos e Notariado, Espaço Empresa, Urbanismo (atendimento administrativo e técnico) e Espaço Cidadão. A obra, recorde-se, foi adjudicada em Fevereiro de 2022 à empresa CANAS - Engenharia e Construção, S.A. pelo valor de 794.130 euros mais IVA e com prazo de execução de 300 dias e foi financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).