Céu Serra morreu na estrada a minutos de chegar a casa no Pinheiro Grande

Céu Serra morreu na sequência de um despiste quando estava a minutos de chegar a sua casa no Pinheiro Grande. Tinha 55 anos e era vista pelos seus amigos como uma pessoa alegre, conciliadora e que gostava muito de passear. A sua grande paixão era o filho, Diogo Trincão.

A morte de Céu Serra deixou a população do concelho da Chamusca em choque depois de perder a vida na madrugada de segunda-feira, 12 de Junho, na sequência de um despiste na Estrada Nacional 118, perto da sua residência, em Pinheiro Grande. O acidente ocorreu algumas centenas de metros após o cruzamento da Ponte da Chamusca. O veículo onde seguia foi da faixa direita para a esquerda num ápice e afocinhou nos terrenos agrícolas perto do cruzamento para a localidade de Areolas. Desconhece-se a causa do despiste, mas O MIRANTE sabe, através de fonte próxima da vítima, que Céu Serra mandou mensagem à mãe a dizer que estava quase a chegar a casa pouco tempo antes do acidente ocorrer. Pelas informações apuradas Céu Serra esteve dentro do carro até de manhã quando alguns trabalhadores agrícolas chegaram ao local e se aperceberam do acidente. Durante a noite várias pessoas tentaram ligar para o telemóvel para saber do seu paradeiro, mas sem sucesso. Quando as equipas de socorro chegaram ao local já Céu Serra estava morta.

Uma amiga próxima da vítima partilhou com o nosso jornal o abalo que sentiu ao saber da notícia e a tristeza que sente por se ter perdido uma pessoa “amiga do seu amigo, sempre com um sorriso franco e uma palavra amiga para dar”. Céu Serra era vista pelos seus amigos como uma pessoa alegre, conciliadora e que gostava muito de passear. Tinha uma saída marcada com duas amigas de longa data nos primeiros fins-de-semana de Julho na zona de Setúbal. No fim-de-semana antes da tragédia Céu Serra tinha estado na Feira Nacional da Agricultura em Santarém.

Trabalhava há cerca de três anos no pronto-a-vestir José & Rosa, em Almeirim, mas era mais conhecida por ter sido o rosto ao longo de quase duas décadas da Boutique 111, também uma loja de vestuário, situada na Golegã. João Mourato, responsável pelo José & Rosa, diz que perdeu uma excelente colaboradora e uma grande pessoa.

A grande paixão de Céu Serra era o seu filho, Diogo Trincão, de 32 anos, com quem mantinha uma relação muito próxima. Actualmente está emigrado em Inglaterra, onde trabalha como enfermeiro, mas vinha visitar a mãe com muita frequência e habitualmente combinavam programas juntos com outros amigos. Diogo Trincão tinha regressado a casa no fim-de-semana em que a mãe perdeu a vida.