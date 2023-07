Classificação do centro histórico de Santarém é uma novela sem fim à vista

O MIRANTE DOS LEITORES

Existe uma outra novela bem mais triste no centro histórico da cidade, que é o contínuo assobiar para o ar por parte do município e das autoridades no que diz respeito ao estacionamento abusivo... Basta perder 5 minutos num dia da semana para se assistir à vergonha que se passa na Rua Dr. Teixeira Guedes, por exemplo, com os passeios a serem estacionamento e os peões a terem de circular pela estrada, sejam eles idosos ou até crianças e pessoas com deficiência motora... Isto só acaba quando, infelizmente, ali houver uma grande desgraça.

Quim Cardoso



Isto é de um país do terceiro ou quarto mundo. Uma vergonha a incapacidade desta gente que nem a sua própria casa conseguem governar!

Maria Martins



Deixem ficar assim. O centro histórico já não tem vida, está morto faz décadas. Para quê gastar dinheiro. Não queriam a globalização? Então, pronto, conforme-se.

José Moreira