Combustíveis custam 2 milhões de euros a VFX

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara de Vila Franca de Xira abriu um concurso público num valor global de dois milhões e 110 mil euros visando a contratação de fornecimento de combustíveis para a sua frota automóvel. A abertura do procedimento, aprovada em reunião de câmara, prevê 108 mil euros para a compra de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento público, um segundo lote no valor de um milhão e 650 mil euros para compra de gasóleo a granel e um terceiro lote, orçado em 12 mil euros, para compra a granel de aditivo Adblue. O quarto lote, no valor de 340 mil euros, tem como objectivo a compra de gás natural veicular comprimido para uso rodoviário.