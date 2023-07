Conferências em Santarém sobre apoio sócio-psicológico a refugiados ucranianos

Santarém está a receber até 16 de Junho um conjunto de conferências sobre apoio social e psicológico a refugiados promovido pela Associação dos Ucranianos em Portugal.

Santarém está a receber até 16 de Junho um conjunto de conferências sobre apoio social e pisicológico a refugiados, promovido pela Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP), com o apoio do município de Santarém. A sessão de abertura decorreu na manhã de segunda-feira, 12 de Junho, no auditório do ISLA Campus de Santarém e contou com a participação online de Vitaly Panok, secretário da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia, e de Oleg Paska, director do Departamento de Educação da Ucrânia.

Em nome do município, o vice-presidente, João Teixeira Leite, felicitou a associação pela iniciativa considerando ser “muito importante que todos juntos possamos discutir medidas que possam ampliar a inclusão dos nossos irmãos ucranianos”. O autarca comprometeu-se a transmitir aos directores das escolas do concelho todas as medidas e propostas que saiam desse encontro “para reforçar a necessidade de aumentarmos cada vez mais a inclusão porque queremos que estes jovens se sintam bem na capital do Ribatejo, que é Santarém”. E reforçou: “Queremos que se sintam em vossa casa. Que Santarém seja também a vossa casa. Que os vossos filhos, netos e as crianças ucranianas, sintam Santarém como sua e sempre que precisarem da câmara municipal estaremos disponíveis, como sempre”.

A conferência surgiu da necessidade de promover a “troca de conhecimentos teóricos e práticos entre especialistas portugueses e ucranianos, no apoio a pessoas deslocadas em Portugal, em particular pessoas com necessidades especiais”.