Dádiva de sangue em Alhandra

As comunidades da Póvoa de Santa Iria e Alhandra vão unir esforços para uma recolha de sangue a realizar no dia 17 de Junho, sábado, entre as 09h00 e as 13h00. A iniciativa é promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria e a recolha vai ter lugar no antigo balcão da Caixa Geral de Depósitos de Alhandra, situado na Rua Duque de Terceira junto ao mercado municipal, em parceria com a Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e com a Comissão Social de Freguesia. Conta ainda com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra.