Directora do Convento de Cristo reconduzida no cargo

Andreia Galvão dirige desde 2014 o Convento de Cristo de Tomar, património mundial da humanidade.

Andreia Galvão, directora do Convento de Cristo, em Tomar, foi reconduzida no cargo, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC). A responsável é licenciada e doutorada em Arquitectura, foi vice-presidente e subdirectora do Instituto Português do Património Arquitetónico e Arqueológico (IPPAR)/Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico (IGESPAR) entre 2005 e 2009.

Antes de assumir a direcção do Convento de Cristo, Andreia Galvão foi ainda responsável pela coordenação da gestão e valorização dos Mosteiros da Batalha, Alcobaça, Jerónimos e Convento de Cristo, e directora e coordenadora do Museu de Arte Popular (MAP), em Lisboa, entre 2012 e 2013, onde reprogramou a curadoria das exposições.

A DGPC comunicou ainda a recondução no cargo do director do Mosteiro da Batalha, Joaquim Ruivo. As nomeações surgem na sequência da conclusão de concursos internacionais para a direcção dos dois monumentos, tendo os dirigentes entrado em funções a 1 de Junho, dando continuidade ao cargo que Andreia Galvão exerce desde 2014 e Joaquim Ruivo desde 2013, segundo a nota divulgada pela DGPC. Os dois dirigentes juntam-se aos restantes 19 directores já designados no âmbito dos concursos internacionais para o universo dos museus, monumentos e palácios nacionais da DGPC, em curso desde 2020.