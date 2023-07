Época balnear em Rio Maior já abriu

Utilização das piscinas de Rio Maior decorrem até 27 de Agosto, durante os sete dias da semana.

A 15 de Junho, as piscinas exteriores do Complexo de Piscinas de Rio Maior, voltaram a abrir ao público. Este ano foi requalificada uma área de apoio, com a criação de zona de areia destinada ao lazer e aos tradicionais jogos de praia com os amigos. Os veraneantes voltam ainda a dispor dos vários planos de água, desde a piscina para os mais novos ao tanque de saltos para grandes mergulhos. O relvado, o bar e a esplanada estão novamente preparados para os momentos de lazer, com possibilidade de aluguer de espreguiçadeiras, colmos ou chapéus de sol.

A época balnear decorre até 27 de Agosto, durante os sete dias da semana, entre as 09h30 e as 19h00. Recorde-se que a Federação Portuguesa de Natação atribuiu ao Complexo de Piscinas de Rio Maior o Selo de Qualidade Portugal a Nadar Seguro, que reconhece o cumprimento de todos requisitos e práticas de higiene e segurança definidos pela Direcção Geral de Saúde para utilização de piscinas. O Selo de Qualidade foi atribuído a todo o Complexo de Piscinas, onde se incluem as piscinas exteriores. O reconhecimento resulta do compromisso em implementar as mais exigentes regras e comportamentos ao nível da higienização, segurança e tratamento de água.