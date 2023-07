Festival Sons de Verão em Coruche

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A zona ribeirinha de Coruche vai acolher, de 17 de Junho a 15 de Julho, o festival de música ao vivo Sons de Verão. Em comunicado, a Câmara de Coruche afirma que “as noites quentes à beira-rio” vão ser animadas por “bandas e artistas de sonoridades e géneros tão diversificados como jazz e música popular, ‘rhythm and blues’ e música cubana passando pela febre de sábado à noite da música disco, pelo ‘funk’ ou pela ‘world music’”. Os concertos decorrerão ao ar livre, em locais como a Praça d’Água, o Pátio do Museu, o Jardim 25 de Abril, a Avenida do Sorraia ou a Praça da Liberdade, sendo o acesso gratuito, acrescenta.