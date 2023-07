Hospital de Santarém fica sem urgência de Psiquiatria

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul e a Direcção da Organização Regional de Santarém do PCP revelaram “a perda de mais uma valência” no Hospital Distrital de Santarém (HDS), o serviço de urgência de Psiquiatria.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul e a Direcção da Organização Regional de Santarém do PCP revelaram “a perda de mais uma valência” no Hospital Distrital de Santarém (HDS), o serviço de urgência de Psiquiatria. Essas organizações referem em comunicado que a publicação do Regulamento das Urgências de Psiquiatria pela direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) vem excluir o Hospital de Santarém dessa resposta.

“As dificuldades vividas pelos utentes e profissionais do Hospital de Santarém multiplicam-se diariamente com o encerramento de valências e o depauperar de recursos de outras (Medicina Interna, Dermatologia, Neurologia, Ortopedia). Se nada for feito pelo Governo para reverter este caminho está posta em causa a prática de uma medicina de qualidade para os utentes que necessitam destes serviços”, denuncia o PCP em comunicado que é bastante semelhante no conteúdo ao do Sindicato dos Médicos da Zona Sul saído dias antes.

Para os comunistas, “o Governo PS encontra-se alinhado com as políticas de direita de desmantelamento do SNS para favorecer os grandes grupos económicos que prestam cuidados de saúde”. Acrescentam que o PCP “tem apresentado um conjunto de propostas concretas para reforçar o SNS, constantemente ignoradas pelo Governo PS”. E apelam aos profissionais e aos utentes para que intensifiquem a luta em defesa do SNS.

Já para o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, “os problemas que o SNS atravessa, nomeadamente a escassez de médicos, são consequência do desrespeito pela carreira médica, da desvalorização salarial e na opção por modelos não democráticos na gestão dos serviços. É por isso que têm sido apresentadas propostas concretas ao Ministério da Saúde, nomeadamente a revisão das grelhas salariais, a implementação de um regime de dedicação exclusiva, opcional e majorada, a redução do horário base semanal para as 35 horas, entre outras.

O MIRANTE contactou a administração do Hospital Distrital de Santarém para tentar obter mais informações sobre o assunto, tendo-nos dido respondido que “uma vez que estão previstas alterações, atempadamente daremos mais informação”.