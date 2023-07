Nova Casa do Benfica em Santarém já está em obras

O projecto pioneiro resulta de uma parceria entre o clube da águia e a Câmara de Santarém e pretende dar nova vida às cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade, propriedade municipal. A inauguração está prevista para Setembro.

O dia de Santo António, 13 de Junho, foi a data escolhida pelo Benfica para apresentar a sua nova Casa do Benfica em Santarém. O projecto pioneiro resulta de uma parceria entre o clube da águia e a Câmara de Santarém e pretende dar nova vida às cafetarias devolutas do Jardim da Liberdade, propriedade municipal. Nesse espaço, onde esta semana começaram as obras, vai nascer uma Casa do Benfica de última geração que vai servir de modelo às que se vão replicar pelo país e pelo mundo. A Casa do Benfica 2.0 vai contar com restaurante, barbearia, Benfica Store, um balcão de Jogos Santa Casa, espaços para crianças com actividades diárias e para maiores de 65, uma área desportiva, um espaço de trabalho da Casa do Benfica, entre outras valências.

Durante a apresentação o vice-presidente do Benfica, Domingos Lima, e o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, trocaram agradecimentos pela confiança mútua que permitiu avançar com um projecto falado há cerca de cinco anos e que já conheceu diversas datas para arranque e final das obras. À data de hoje, o SL Benfica estima que a inauguração possa ocorrer na primeira quinzena de Setembro deste ano. Prevê-se, nesta primeira fase, a criação de 25 postos de trabalho, num investimento global de um milhão e 800 mil euros.

Luís Santos, presidente da Casa do Benfica em Santarém, também não escondeu o orgulho por ver nascer na cidade este empreendimento pioneiro. O presidente da Câmara de Santarém, sportinguista assumido, reconheceu a importância do projecto diferenciador para a cidade e, aludindo com humor à data que se celebrava e à fama de Santo António, expressou a sua convicção de que este “vai ser um casamento para toda a vida entre o Benfica e Santarém”.