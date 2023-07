PCP pede melhor mobilidade em Santarém e critica “falsos gestos”

A concelhia de Santarém do PCP pede, em comunicado, “mais condições de mobilidade na cidade” e “menos falsos gestos”, apontando passeios inexistentes, “mal conservados” ou ocupados por carros estacionados, que são “um perigo para quem circula a pé”. Classificando de “manobra de publicidade” a assinatura, pela Câmara de Santarém, de um protocolo para tornar a cidade mais amiga dos peões, a concelhia comunista refere “inúmeros casos de quedas”, devido ao piso desnivelado e escorregadio dos passeios, ou o risco de caminhar na estrada, “em condições perigosas”, por ausência de passeios.

“Além disso, a falta de passeios torna a cidade pouco atraente para o turismo e prejudica o comércio local, já que os clientes se sentem desmotivados em percorrer as ruas sem condições de circulação segura”, afirma a nota, que exemplifica com várias artérias, de que junta fotografias.