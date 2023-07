Pão, azeite e vinho são tema de conferência em Santarém

“A transversalidade da utilização do pão, azeite e vinho enquanto elementos de sustentabilidade humana e económica ao longo de gerações” é o tema da próxima assembleia de investigadores do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, agendada para quinta-feira, 15 de Junho, pelas 18h30, no salão nobre da Câmara Municipal de Santarém. A conferência vai ter como oradora Susana Veiga Branco.