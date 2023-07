Pedro Casado Espanhol é o novo director do ACES Estuário do Tejo

O Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) já tem um novo director executivo. Pedro Casado Espanhol sucede a Sofia Theriaga e passa a ser responsável pelos centros de saúde dos municípios de Azambuja, Alenquer, Benavente, Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira.

Pedro Casado Espanhol exercia desde 2021 o cargo de director do departamento de planeamento e serviço ao utente do Hospital de Vila Franca de Xira e já foi director da unidade de administração central do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O responsável assume funções numa altura em que o ACES se debate com a falta grave de médicos de família e em que está anunciada a criação de uma Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo.