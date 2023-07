Ricardo Segurado na administração da Agência Europeia das Pescas

Ex-vereador da Câmara de Santarém, Ricardo Segurado, foi nomeado pelo Governo para o conselho de administração da Agência Europeia do Controlo das Pescas.

O ex-vereador na Câmara de Santarém, Ricardo Segurado, foi nomeado pelo Governo para o conselho de administração da Agência Europeia do Controlo das Pescas (EFCA), com sede em Vigo (Espanha). O jurista e militante socialista vai acumular essa nova responsabilidade com as funções de subdirector-geral da Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, que já desempenha.

Licenciado em Direito e com vasta experiência na administração pública e na gestão de fundos comunitários, Ricardo Segurado foi vereador na Câmara de Santarém, eleito pelo PS, no mandato 2013-2017. Antes tinha sido também autarca na Assembleia Municipal de Santarém. É natural e residente em Santarém.

A EFCA, criada em 2005, é uma agência especializada da União Europeia que tem como principal objectivo promover a pesca sustentável e garantir o cumprimento das políticas e regulamentações da pesca estabelecidas pela União Europeia.