Santarém sensibiliza para a adopção de animais

O Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém (CROAS) está a promover o projecto “Vamos Passear?”, que pretende dar a conhecer os animais que estão para adopção no canil municipal. O modelo funciona nos seguintes termos: os padrinhos escolhem um animal, levam-no a passear regularmente e fotografam os seus momentos juntos, partilhando-os com o máximo de pessoas possíveis. A tarefa de apadrinhamento é concluída quando o animal for adoptado e tiver encontrado um lar.

“Muitas vezes, a comunidade, apesar de gostar de animais não tem condições para avançar com a sua adopção, mas este é mais um projecto desenvolvido pelo município para dar a conhecer os animais que temos no CROAS e que procuram uma família que os adopte, partilhando o afecto que esses padrinhos dão aos animais nas redes sociais e, consequentemente, despertando nos outros o sentimento de adopção” refere Nuno Russo, vereador da Câmara de Santarém com o Pelouro do Canil e Gatil Municipal.