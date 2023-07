Série sobre violência doméstica filmada em Vila Franca de Xira

Vai ser filmada no concelho de Vila Franca de Xira parte da série da RTP “Casa Abrigo”, da produtora Fado Filmes. A série vai retratar as experiências de quatro mulheres vítimas de violência doméstica que através de histórias reais visa dar a perspectiva das vítimas e ajudar a compreender as diferentes questões sociais decorrentes da violência doméstica. A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou na última reunião do executivo um protocolo de apoio financeiro, logístico e institucional a celebrar com a produtora evocando a “relevância cultural, social e pedagógica” da série visando uma maior reflexão e sensibilização para o tema da violência doméstica. A exibição da série, co-financiada pela RTP e o Instituto do Cinema e do Audiovisual, está prevista para Outubro de 2023.