Tertúlia em Constância sobre os poetas centenários

A próxima tertúlia de poesia promovida pela Associação Casa-Memória de Camões em Constância terá como tema os poetas centenários. Eugénio de Andrade, Natália Correia, Mário Cesariny, Mário-Henrique Leiria e António Manuel Couto Viana são alguns dos que este ano fariam 100 anos. A iniciativa terá lugar no Jardim-Horto de Camões, em Constância, a 17 de Junho, pelas 16h00, e os participantes são convidados a partilhar poemas. A Casa-Memória de Camões em Constância tem como objectivo preservar, valorizar e divulgar a relação de Camões com Constância. Foi construída junto ao rio Tejo sobre as ruínas da casa quinhentista onde se pensa que Camões terá vivido durante algum tempo, enquanto cumpria uma pena a que fora condenado.