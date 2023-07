Tomar distinguido com dois prémios Cinco Estrelas Regiões

A edição anual do “Prémio Cinco Estrelas Regiões” decorreu em Idanha-a-Velha, no dia 26 de Maio. A região de Tomar foi distinguida na categoria de gastronomia com o prémio a ser entregue ao restaurante “O Picadeiro”, e na categoria de reservas, paisagens e barragens com a distinção a destacar a Barragem do Castelo de Bode. O município da cidade templária foi representado pelo vereador socialista Hélder Henriques.

O “Prémio Cinco Estrelas Regiões” destina-se a avaliar produtos, serviços, marcas e locais pelos consumidores ou profissionais e atribui prémios aos que garantem o maior grau de satisfação. Os vencedores anuais identificam-se com um selo de qualidade e podem utilizá-lo durante 12 meses.