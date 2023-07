Torres Novas apoia atletas de alto rendimento

A Câmara de Torres Novas aprovou um subsídio de 9 mil euros para o Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) para apoio aos seus atletas de triatlo Ricardo Batista, João Nuno Batista e Pedro Afonso da Silva. Este apoio surge na sequência de um pedido do CNTN, tendo por base o facto de o clube apresentar vários desportistas possuidores do título de alto rendimento.

A autarquia refere que o conceito de desporto de alto rendimento está “relacionado com um elevado cariz de selecção, rigor e exigência”, pelo que só alguns dos melhores praticantes se encontram abrangidos por este nível de prática desportiva.