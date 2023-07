Torres Novas aposta na acessibilidade de pessoas com deficiência

A Câmara de Torres Novas tem vindo a apostar na implementação de um conjunto de adaptações em equipamentos municipais para os tornar acessíveis a pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida. Os trabalhos, em dois equipamentos municipais e na via pública, correspondem a um investimento de mais de 30 mil euros, com financiamento aprovado de 14.731 euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No âmbito de três candidaturas aprovadas ao programa Acessibilidades 360º, integrado no PRR e que visa melhorar as acessibilidades a serviços públicos tornando-os operacionais para pessoas com mobilidade reduzida, as intervenções em curso contemplam a instalação de uma rampa de acesso à Praça do Peixe e de um percurso acessível ao edifício do Urbanismo. Para já está concluída a intervenção de adaptação das casas-de-banho dos camarins do Teatro Virgínia.