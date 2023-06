Nadadores ribatejanos em destaque em Meeting Internacional do Porto

O nadador Ricardo Santos, da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, venceu a prova de 200 metros costas e alcançou o terceiro lugar nos 800 metros livres no 38º Meeting Internacional do Porto, em representação da selecção nacional de natação. O atleta está actualmente a preparar a sua participação no Campeonato da Europa de Juniores

O nadador Carlos Nunes bateu o recorde nacional de juniores nos 50 metros bruços no decorrer das eliminatórias do segundo dia do 38.º Meeting Internacional do Porto. O atleta do Clube Náutico de Salvaterra de Magos, em representação da selecção nacional, terminou a prova com 28,86 segundos, ultrapassando o máximo de 29,07, um recorde com 20 anos. O presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, felicitou o jovem, a equipa técnica e o Clube Náutico de Salvaterra de Magos.

Entretanto, o atleta participou na primeira semana de estágio da selecção nacional de juniores, que decorreu em Rio Maior. O estágio visou a preparação para o Campeonato da Europa a realizar de 4 a 9 de Julho em Belgrado, capital da Sérvia, segundo informação do Clube Náutico de Salvaterra de Magos. O clube aproveitou também para felicitar o atleta: “toda a direcção se curva perante este nosso enorme atleta. Todos os sócios e simpatizantes, e pensamos que toda a população, têm orgulho neste miúdo. Muitos parabéns à família do Carlos pelo apoio”.