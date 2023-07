Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa recebe apoio

O Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa vai receber um apoio de 562 euros referentes à isenção das taxas de utilização do Pavilhão Municipal do Forte da Casa, destinado a apoiar a realização da prova desportiva de futsal “Taças do concelho de Vila Franca de Xira. O evento realizou-se nos dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de Junho. A proposta de isenção das taxas foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara.