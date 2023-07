Dia de cultura e bem-estar no Jardim 25 de Abril em Coruche

Evento “Sim, o Nosso Jardim” está marcado para 2 de Julho com actividades para toda a família. Música jazz, peça de teatro infantil e desporto fazem parte do programa.

O Jardim 25 de Abril, na vila de Coruche, vai ser palco do evento “Sim, o Nosso Jardim”, uma iniciativa que promete proporcionar um dia repleto de actividades culturais, lúdicas e voltadas para o bem-estar de toda a família. Organizado pelo município de Coruche, o certame agendado para 2 de Julho conta com várias actividades, desde teatro musical infantil até sessões de ioga, crossfit e pilates. O local também vai ter um mercadinho de Verão onde os artesãos locais vão expor os seus artigos.

No campo da cultura, as artes plásticas, dança e jazz terão destaque. As crianças podem explorar a criatividade com a artista Maria do Carmo Moser no ateliê de arte. A Oficina d’Artes de Coruche (ODAC) apresentará o espectáculo “ODAC no Jardim” às 17h00, para assinalar o encerramento das actividades anuais.

Às 18h30, será a vez do 003 Jazz Trio proporcionar um concerto acústico no anfiteatro natural do jardim. Composto pelo saxofonista Gonçalo Prazeres, o contrabaixista Gonçalo Leonardo e o baterista João Ventura, o trio interpretará um repertório de jazz, revisitando clássicos de nomes consagrados como John Coltrane, Miles Davis, Dizzy Gillespie e Dave Brubeck.

Às 10h30 as famílias podem assistir à peça de teatro musical “O Jardim da Nossa Infância”, um espectáculo interactivo com canções infantis intergeracionais como “Atirei o Pau ao Gato”. A partir das 19h30 acontece a prova de vinhos “Experiência de Baco” ao som do DJ set Velvet Grooving.