Mariza veio cantar a Santarém e encheu Monumental Celestino Graça

Milhares de pessoas assistiram ao concerto da fadista Mariza, na Monumental Celestino Graça, na noite de sexta-feira, 23 de Junho, intimista e especial.

A fadista Mariza deu um espectáculo memorável na noite de sexta-feira, 23 de Junho, em Santarém. A Monumental Celestino Graça recebeu milhares de pessoas para um concerto intimista que colocou o público e a fadista numa interacção constante e, muitas vezes, divertida. O espectáculo durou mais de duas horas e teve várias surpresas, sendo que a que arrancou mais palmas da plateia foi a subida a palco do filho de Mariza para desejar “boa noite” a Santarém.

Se no início o público estava tímido e encolhido na altura de acompanhar a fadista nas canções, a meio do concerto soltou-se e surpreendeu Mariza com o conhecimento que tinha de quase todas as letras. A artista chegou a dizer que o público em Santarém “sabe respeitar os silêncios e bate palmas nas alturas certas”.

A cantora apresentou no seu reportório temas como “Ó Gente da Minha Terra”, “Primavera” e “Chuva”, bem como faixas mais recentes, “Anda o Sol Na Minha Rua”, “Por Ti”, “Maria Joana”, entre outros. Mariza é uma das artistas portuguesas mais aclamadas internacionalmente e já vendeu milhões de discos em todo o mundo.

Para a Câmara Municipal de Santarém, parceira da iniciativa, este tipo de eventos é “estratégico” ao promover o território através da atracção de novos públicos. O espectáculo contou também com a colaboração do restaurante Sem Pressa, situado perto dos Bombeiros Sapadores de Santarém, onde Mariza fez as suas refeições no dia do concerto.