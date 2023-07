Rio Maior apoia colectividades da cidade

A Câmara de Rio Maior atribuiu um apoio 10 mil euros à Académica de Rio Maior para ajudar a suportar os encargos com as obras que a colectividade está a levar a cabo na sua sede. Na mesma reunião, o executivo municipal aprovou um subsídio de 2 mil euros ao Moto Clube de Rio Maior, para ajudar a custear as despesas com a organização de mais uma edição do Troféu Yamaha em Rio Maior, que vai decorrer no próximo fim-de-semana. Os apoios foram aprovados por unanimidade na última reunião de câmara e a entrega dos cheques aos dirigentes associativos foi feita pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, num momento que contou ainda com a presença do presidente da Junta de Rio Maior, João Rebocho.